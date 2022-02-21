Басурин назвал перебои с питьевой водой после обстрела ВСУ геноцидом жителей Донбасса

Заместитель начальника управления Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики Эдуард Басурин считает геноцидом жителей Донбасса ситуацию, при которой после обстрелов насосной станции несколько десятков тысяч человек остались без питьевой воды.

«Без воды у нас люди остались. Вот говорят, что нет геноцида. Скажите, пожалуйста, если прекратить подачу питьевой воды, то это что? Я считаю, что это в чистом виде геноцид. Кроме военных преступлений, есть ещё геноцид», — заявил он в разговоре с журналистом Владимиром Соловьёвым.

Басурин добавил, что представители западных стран считают данные заявления выдумкой.

«Но люди-то без воды, тысячи людей, десятки тысяч людей без воды», — подытожил он.

Ранее в ДНР объявили режим ЧС из-за остановки подачи питьевой воды после повреждения насосной станции.