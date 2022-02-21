Басурин назвал перебои с питьевой водой после обстрела ВСУ геноцидом жителей Донбасса
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- РИА Новости
«Без воды у нас люди остались. Вот говорят, что нет геноцида. Скажите, пожалуйста, если прекратить подачу питьевой воды, то это что? Я считаю, что это в чистом виде геноцид. Кроме военных преступлений, есть ещё геноцид», — заявил он в разговоре с журналистом Владимиром Соловьёвым.
Басурин добавил, что представители западных стран считают данные заявления выдумкой.
«Но люди-то без воды, тысячи людей, десятки тысяч людей без воды», — подытожил он.
Ранее в ДНР объявили режим ЧС из-за остановки подачи питьевой воды после повреждения насосной станции.