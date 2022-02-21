Российское генконсульство в Одессе приостановило запись на приём из-за оптимизации штата
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«Запись по новым заявкам на приём приостанавливается до размещения отдельного объявления», — отмечается в сообщении.
В генконсульстве добавили, что в случае необходимости граждане должны обратиться в консульский отдел посольства России в Киеве.
Ранее глава британского МИД Лиз Трасс заявила, что Великобритания перевела часть сотрудников посольства из Киева во Львов, но сохраняет своё присутствие в украинской столице.