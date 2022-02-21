Российское генконсульство в Одессе приостановило запись на приём из-за оптимизации штата

Генконсульство России в Одессе приостановило запись на приём из-за оптимизации штата, эпидемиологической ситуации, а также аналогичных действий западных стран. Об этом говорится в заявлении на сайте дипмиссии.

Facebook

© Генеральное консульство России в Одессе

«Запись по новым заявкам на приём приостанавливается до размещения отдельного объявления», — отмечается в сообщении. В генконсульстве добавили, что в случае необходимости граждане должны обратиться в консульский отдел посольства России в Киеве. Ранее глава британского МИД Лиз Трасс заявила, что Великобритания перевела часть сотрудников посольства из Киева во Львов, но сохраняет своё присутствие в украинской столице.