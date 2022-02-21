Директор рассказала о последствиях обстрела украинскими военными школы в Донецке

Директор школы №105 Петровского района Донецка Инна Фауцист рассказала в беседе с корреспондентом RT Ильёй Васюниным о последствиях обстрела со стороны украинских военных.

«В 03:24 мне позвонила сторож и сообщила, что произошёл мощный взрыв, попадание в школу. Так как был мощный артобстрел, я не смогла сразу выехать на место происшествия», — заявила она.

Фауцист добавила, что в результате попадания снарядов четыре кабинета разрушено, всего повреждено около 65 стеклопакетов.

«Фасад школы, кровля тоже, сверху разрушения есть», — подытожила директор.

Ранее представительство самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня сообщило об обстреле населённого пункта Петровское запрещёнными снарядами со стороны ВСУ.