РИА Новости: в районе донецкого аэропорта произошёл взрыв

Короткая ссылка
Взрыв произошёл в районе донецкого аэропорта в самопровозглашённой Донецкой народной республике. Об этом сообщает РИА Новости.
РИА Новости: в районе донецкого аэропорта произошёл взрыв
  • Gettyimages.ru

Агентство уточняет, что на расстоянии нескольких километров был слышен одиночный громкий хлопок.

Ранее корреспондент RT Илья Васюнин, находящийся в Донецке, рассказал, как жители города пережили минувшую ночь.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить