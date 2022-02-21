РИА Новости: в районе донецкого аэропорта произошёл взрыв
Взрыв произошёл в районе донецкого аэропорта в самопровозглашённой Донецкой народной республике. Об этом сообщает РИА Новости.
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Агентство уточняет, что на расстоянии нескольких километров был слышен одиночный громкий хлопок.
Ранее корреспондент RT Илья Васюнин, находящийся в Донецке, рассказал, как жители города пережили минувшую ночь.
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