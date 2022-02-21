Корреспондент RT Васюнин рассказал, как жители Донецка пережили минувшую ночь

Короткая ссылка
Корреспондент RT Илья Васюнин, находящийся в Донецке, рассказал, как жители города пережили минувшую ночь.
Корреспондент RT Васюнин рассказал, как жители Донецка пережили минувшую ночь
  • РИА Новости

«Ночь прошла неспокойно... Сегодня вплоть до пяти-шести утра люди не спали, обсуждали [в чатах], куда, где, что прилетает и что делать. И я видел в одном из чатов цитату «Не началось ли это наступление?», — сказал он в эфире утреннего стрима RT «Летучка».

Журналист добавил, что накануне в посёлке шахты «Трудовская» впервые примерно за две недели «получил повреждение дом местной жительницы, которой прилетела мина, но не взорвалась».

«Там побиты стёкла, осколки лежат, мне даже сначала показалось, что взрыв всё-таки произошёл. Но мы присмотрелись с коллегами, и там мина в бетонную дорожку рядом с домом просто врезалась, там торчит хвостовик», — рассказал Васюнин.

Ранее представительство самопровозглашённой ДНР в СЦКК сообщило, что украинские силовики обстреляли населённый пункт Коммунаровка запрещёнными минами калибра 120 мм.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить