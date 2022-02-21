Корреспондент RT Васюнин рассказал, как жители Донецка пережили минувшую ночь

Корреспондент RT Илья Васюнин, находящийся в Донецке, рассказал, как жители города пережили минувшую ночь.

«Ночь прошла неспокойно... Сегодня вплоть до пяти-шести утра люди не спали, обсуждали [в чатах], куда, где, что прилетает и что делать. И я видел в одном из чатов цитату «Не началось ли это наступление?», — сказал он в эфире утреннего стрима RT «Летучка».

Журналист добавил, что накануне в посёлке шахты «Трудовская» впервые примерно за две недели «получил повреждение дом местной жительницы, которой прилетела мина, но не взорвалась».

«Там побиты стёкла, осколки лежат, мне даже сначала показалось, что взрыв всё-таки произошёл. Но мы присмотрелись с коллегами, и там мина в бетонную дорожку рядом с домом просто врезалась, там торчит хвостовик», — рассказал Васюнин.

Ранее представительство самопровозглашённой ДНР в СЦКК сообщило, что украинские силовики обстреляли населённый пункт Коммунаровка запрещёнными минами калибра 120 мм.