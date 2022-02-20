Глава МИД Украины объяснил цель созыва консультаций по Будапештскому меморандуму

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснил цель созыва консультаций с участием стран — подписантов Будапештского меморандума.
Глава МИД Украины объяснил цель созыва консультаций по Будапештскому меморандуму
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«И надо честно сейчас проверить: работает система безопасности, созданная Будапештским меморандумом и связанными с ним решениями, или не работает», — приводит УНИАН слова Кулебы.

По его словам, «надо не просто провести консультации, а выйти из этих консультаций с конкретными решениями о шагах, которые будут предприняты для обеспечения безопасности Украины».

Ранее Зеленский в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил о намерении инициировать консультации в рамках Будапештского меморандума, при этом он не исключил пересмотра отказа Украины от ядерного оружия.

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