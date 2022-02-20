Советник главы ЛНР Мирошник прокомментировал обстрел со стороны ВСУ посёлка Пионерское
- Legion-Media
«Украина клянётся, что она привержена «Минску», но это всё чистая ложь, и сегодня у нас три жертвы: два человека погибли в ЛНР и тяжёлое ранение получил мужчина в ДНР», — сказал он.
По словам Мирошника, утром была попытка со стороны Украины захватить посёлок Пионерское.
«Утром была попытка со стороны Украины захватить этот посёлок. Когда президент Зеленский, всевозможные министры, которые входят в это клоунское правительство, заявляют: «Мы не собираемся ни на кого нападать»... Вот вы сегодня сделали выпад», — заявил советник главы ЛНР.
Ранее стало известно, что в результате атаки украинских военных в районе Пионерского в Донбассе погибли два мирных жителя.