Советник главы ЛНР Мирошник прокомментировал обстрел со стороны ВСУ посёлка Пионерское

Советник главы самопровозглашённой Луганской народной республики Родион Мирошник в стриме RT прокомментировал обстрел со стороны ВСУ посёлка Пионерское.

«Украина клянётся, что она привержена «Минску», но это всё чистая ложь, и сегодня у нас три жертвы: два человека погибли в ЛНР и тяжёлое ранение получил мужчина в ДНР», — сказал он.

По словам Мирошника, утром была попытка со стороны Украины захватить посёлок Пионерское.

«Утром была попытка со стороны Украины захватить этот посёлок. Когда президент Зеленский, всевозможные министры, которые входят в это клоунское правительство, заявляют: «Мы не собираемся ни на кого нападать»... Вот вы сегодня сделали выпад», — заявил советник главы ЛНР.

Ранее стало известно, что в результате атаки украинских военных в районе Пионерского в Донбассе погибли два мирных жителя.