СК России возбудил два дела по фактам обстрелов ВСУ мирных жителей в Донбассе
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Ранее стало известно, что в результате атаки украинских военных в районе села Пионерского в Донбассе погибли два мирных жителя.
Кроме того, в СК заявили, что после обстрела украинскими военными района шахты им. Скочинского в городе Донецке осколочные ранения получил 67-летний мирный житель.
«По указанным фактам возбуждено два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ («Применение в вооружённом конфликте средств и методов, запрещённых международным договором Российской Федерации»)», — говорится в сообщении на сайте СК России.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовные дела по факту гибели мирных жителей в самопровозглашённой ЛНР после обстрелов со стороны ВСУ.