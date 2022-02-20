СК России возбудил два дела по фактам обстрелов ВСУ мирных жителей в Донбассе

Следственный комитет России возбудил два уголовных дела по фактам ранения и гибели мирных жителей Донбасса при обстреле со стороны ВСУ.

Ранее стало известно, что в результате атаки украинских военных в районе села Пионерского в Донбассе погибли два мирных жителя.

Кроме того, в СК заявили, что после обстрела украинскими военными района шахты им. Скочинского в городе Донецке осколочные ранения получил 67-летний мирный житель.

«По указанным фактам возбуждено два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ («Применение в вооружённом конфликте средств и методов, запрещённых международным договором Российской Федерации»)», — говорится в сообщении на сайте СК России.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовные дела по факту гибели мирных жителей в самопровозглашённой ЛНР после обстрелов со стороны ВСУ.