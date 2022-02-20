Глава СК Бастрыкин поручил возбудить дела после гибели двух мирных жителей в Донбассе

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовные дела по факту гибели мирных жителей в самопровозглашённой ЛНР после обстрелов со стороны ВСУ.

«Председатель Следственного комитета... поручил следователям ГСУ СК возбудить по данным фактам уголовные дела, провести тщательное и всестороннее расследование всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении на сайте СК России.

Бастрыкин также заявил о необходимости зафиксировать доказательства преступлений ВСУ на территории Донбасса.

Ранее стало известно, что в результате атаки украинских военных в районе села Пионерского в Донбассе погибли два мирных жителя.

В результате ЧП также уничтожены пять жилых домов.