Глава СК Бастрыкин поручил возбудить дела после гибели двух мирных жителей в Донбассе
- РИА Новости
«Председатель Следственного комитета... поручил следователям ГСУ СК возбудить по данным фактам уголовные дела, провести тщательное и всестороннее расследование всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении на сайте СК России.
Бастрыкин также заявил о необходимости зафиксировать доказательства преступлений ВСУ на территории Донбасса.
Ранее стало известно, что в результате атаки украинских военных в районе села Пионерского в Донбассе погибли два мирных жителя.
В результате ЧП также уничтожены пять жилых домов.