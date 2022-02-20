Украинские военные закрыли пункт пропуска «Счастье» в Донбассе из-за обстрелов

Украинские военные объявили, что закрыли пункт пропуска «Счастье» в Донбассе из-за обстрелов.

«Командующим принято решение о временном прекращении пропуска лиц и транспортных средств через КПВВ «Счастье» с 08:00 (09:00 мск. — RT) 20 февраля 2022 года на период существования угрозы», — сообщает штаб Операции объединённых сил в Facebook.

Ранее стало известно, что украинские военные обстреляли два объекта в самопровозглашённой Донецкой народной республике, включая завод в Донецке.

В ДНР также заявили об обстреле окраин Донецка минами со стороны ВСУ.