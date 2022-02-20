Мобильный оператор ЛНР предупредил о возможных сбоях в работе на территории республики
«В связи со сложившимися обстоятельствами в ближайшее время возможно отсутствие мобильной связи «Лугаком» и интернета на всей территории республики», — говорится в сообщении на сайте оператора.
Ранее в ЛНР сообщили о 49 нарушениях режима прекращения огня со стороны армии Украины.
Глава ЛНР Леонид Пасечник подписал указ о всеобщей мобилизации в республике.
Военный комиссар самопровозглашённой ЛНР обязал руководителей организаций обеспечить явку военнообязанных в пункты мобилизации.