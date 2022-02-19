РИА Новости: в ЛНР на пути следования автобусов с беженцами была найдена взрывчатка
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
«Дорога, по которой везут беженцев, оказалась заминирована. Предварительно, там взрывное устройство», — говорится в сообщении.
Как отмечается, это произошло в районе подконтрольного ЛНР Краснодона.
В ночь на 19 февраля сообщалось, что в Луганске произошёл мощный взрыв.
Позднее в городе произошёл ещё один взрыв.
Генеральный директор компании «Луганскгаз» Татьяна Богородько заявила, что оба взрыва, произошедших в Луганске, были диверсией.