РИА Новости: в ЛНР на пути следования автобусов с беженцами была найдена взрывчатка

В самопровозглашённой Луганской народной республике под мостом на пути следования направлявшихся в Россию автобусов с эвакуированными гражданами обнаружили взрывное устройство.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Дорога, по которой везут беженцев, оказалась заминирована. Предварительно, там взрывное устройство», — говорится в сообщении.

Как отмечается, это произошло в районе подконтрольного ЛНР Краснодона.

В ночь на 19 февраля сообщалось, что в Луганске произошёл мощный взрыв.

Позднее в городе произошёл ещё один взрыв.

Генеральный директор компании «Луганскгаз» Татьяна Богородько заявила, что оба взрыва, произошедших в Луганске, были диверсией.