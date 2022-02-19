В МИД Франции призвали граждан страны покинуть Украину

МИД Франции призвал находящихся на Украине сограждан покинуть территорию этой страны. Об этом сообщили в пресс-службе французского внешнеполитического ведомства.

«Всем французским гражданам, пребывание которых на Украине не имеет веских оснований, рекомендуется покинуть страну», — приводит ТАСС сообщение.

Кроме того, в МИД Франции рекомендовали согражданам отложить все поездки на Украину.

Как подчёркивается, гражданам Франции, которые находятся в Харьковской, Луганской и Донецкой областях, «в качестве меры предосторожности рекомендуется незамедлительно покинуть эти районы».

Ранее в МИД Кипра также рекомендовали гражданам воздержаться от поездок на Украину из-за роста напряжённости, а находящимся на территории государства киприотам покинуть страну, пока есть прямые авиарейсы.