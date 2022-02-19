Зеленский планирует обсудить с Джонсоном и Шольцем военную и финансовую поддержку Украины

Во время Мюнхенской конференции по безопасности украинский лидер Владимир Зеленский намерен обсудить меры военной поддержки Киева с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

«Среди встреч главы государства следует отметить следующие: с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, с канцлером Германии Олафом Шольцем, с вице-президентом США Камалой Харрис, с представителями международных финансовых институций и другими партнёрами и друзьями Украины», — сообщает офис президента Украины.

Уточняется, что Зеленский ожидает достичь конкретных договорённостей о предоставлении Киеву дополнительной военной и финансовой поддержки.

Ранее американский президент Джо Байден назвал не самым мудрым решение Зеленского лететь на Мюнхенскую конференцию по безопасности на фоне ситуации вокруг Украины.