Депутат Белик прокомментировал эвакуацию граждан с территории ДНР

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Анастасия Белоусова
Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал эвакуацию свыше 6,6 тыс. человек с территории самопровозглашённой ДНР.
Депутат Белик прокомментировал эвакуацию граждан с территории ДНР
  • © Alexei Alexandrov
  • AP

По словам парламентария, Киев не соблюдает минские договорённости, и сейчас, как отметил депутат, ситуация в ДНР и ЛНР «накалена и опасна».

«Россия, как известно, своих не бросает. Люди не должны страдать в угоду тем, кто удовлетворяет свои геополитические интересы. Тем не менее они вынуждены покидать свои дома, потому что боятся за своих детей, за свои семьи», — считает депутат.

Белик добавил, что Россия помогает беженцам с временным жильём, питанием, медикаментами и финансами.

«Поручение Владимира Путина о выплате людям, которые прибывают из ДНР и ЛНР в Ростовскую область, по 10 тыс. рублей будет выполнено в кратчайшие сроки. Всё организовано оперативно и профессионально, что очередной раз подтверждает: наша страна готова протянуть руку помощи и оказать защиту», — заключил собеседник RT.

Ранее в МЧС ДНР сообщили, что территорию Донецкой народной республики с начала эвакуации в Россию покинули более 6,6 тыс. человек.

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