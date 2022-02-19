СММ ОБСЕ призвала стороны конфликта на Украине придерживаться обязательств
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«На фоне повышенной напряжённости Миссия вновь обращается к сторонам с призывом неукоснительно соблюдать все взятые на себя обязательства», — говорится в заявлении СММ ОБСЕ.
Также в миссии призвали стороны предпринять шаги по эскалации ради блага мирного населения.
Ранее стало известно, что территорию самопровозглашённой Донецкой народной республики с начала эвакуации в Россию уже покинули 3,4 тысячи человек.