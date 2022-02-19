СММ ОБСЕ призвала стороны конфликта на Украине придерживаться обязательств

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине призвала стороны конфликта на востоке Украины придерживаться обязательств.

«На фоне повышенной напряжённости Миссия вновь обращается к сторонам с призывом неукоснительно соблюдать все взятые на себя обязательства», — говорится в заявлении СММ ОБСЕ.

Также в миссии призвали стороны предпринять шаги по эскалации ради блага мирного населения.

Ранее стало известно, что территорию самопровозглашённой Донецкой народной республики с начала эвакуации в Россию уже покинули 3,4 тысячи человек.