СММ ОБСЕ призвала стороны конфликта на Украине придерживаться обязательств

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Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине призвала стороны конфликта на востоке Украины придерживаться обязательств.
СММ ОБСЕ призвала стороны конфликта на Украине придерживаться обязательств
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

«На фоне повышенной напряжённости Миссия вновь обращается к сторонам с призывом неукоснительно соблюдать все взятые на себя обязательства», — говорится в заявлении СММ ОБСЕ.

Также в миссии призвали стороны предпринять шаги по эскалации ради блага мирного населения.

Ранее стало известно, что территорию самопровозглашённой Донецкой народной республики с начала эвакуации в Россию уже покинули 3,4 тысячи человек.

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