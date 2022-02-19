В ЛНР заявили о двух миномётных обстрелах со стороны украинской армии

В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили о двух миномётных обстрелах со стороны украинской армии.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на офицера представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Вооружённые формирования Украины продолжают грубо нарушать режим прекращения огня», — сказал он.

Офицер ЛНР уточнил, что ВСУ обстреляли населённые пункты Золотое-5 и Донецкий из миномётов калибром 82 мм.

Ранее глава самопровозглашённой ЛНР Леонид Пасечник призвал мирное население республики в кратчайшие сроки выехать в Россию на фоне обострения ситуации в Донбассе.