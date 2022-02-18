В ОБСЕ заявили о переносе заседания контактной группы по Донбассу на 19 февраля

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Внеочередное заседание трёхсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе перенесли с пятницы, 18 февраля, на утро субботы, 19 февраля.
В ОБСЕ заявили о переносе заседания контактной группы по Донбассу на 19 февраля
  • © Ирина Геращенко
  • РИА Новости

«Внеочередное заседание ТКГ, которое я созвал сегодня вечером, переносится на завтрашнее утро», — цитирует ТАСС специального представителя действующего председателя ОБСЕ на Украине и в контактной группе Микко Киннунена.

По его словам, ситуация с безопасностью в Донбассе и вдоль линии соприкосновения очень тревожная.

Ранее глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» назвал критической ситуацию в Донбассе.

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