В ОБСЕ заявили о переносе заседания контактной группы по Донбассу на 19 февраля
- © Ирина Геращенко
- РИА Новости
«Внеочередное заседание ТКГ, которое я созвал сегодня вечером, переносится на завтрашнее утро», — цитирует ТАСС специального представителя действующего председателя ОБСЕ на Украине и в контактной группе Микко Киннунена.
По его словам, ситуация с безопасностью в Донбассе и вдоль линии соприкосновения очень тревожная.
Ранее глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» назвал критической ситуацию в Донбассе.