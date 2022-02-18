Главком ВСУ Залужный: Украина не планирует наступательных операций в Донбассе
- AP
«Военно-политическое руководство Украины не предвидит и не планирует наступательных операции на востоке страны», — цитирует ТАСС его заявление.
По словам Залужного, единственный приемлемый для Украины вариант по деоккупации территорий — политико-дипломатический.
Ранее сообщалось, что в Донецке произошёл взрыв.
Ruptly опубликовало кадры с места взрыва автомобиля возле здания администрации Донецка.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил увеличение числа провокаций Киева в Донбассе в последние сутки.