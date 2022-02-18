Главком ВСУ Залужный: Украина не планирует наступательных операций в Донбассе

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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что военно-политическое руководство Украины не планирует наступательных операции в Донбассе.
Главком ВСУ Залужный: Украина не планирует наступательных операций в Донбассе
  • AP

«Военно-политическое руководство Украины не предвидит и не планирует наступательных операции на востоке страны», — цитирует ТАСС его заявление.

По словам Залужного, единственный приемлемый для Украины вариант по деоккупации территорий — политико-дипломатический.

Ранее сообщалось, что в Донецке произошёл взрыв.

Ruptly опубликовало кадры с места взрыва автомобиля возле здания администрации Донецка. 

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил увеличение числа провокаций Киева в Донбассе в последние сутки.

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