Главком ВСУ Залужный: Украина не планирует наступательных операций в Донбассе

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что военно-политическое руководство Украины не планирует наступательных операции в Донбассе.

«Военно-политическое руководство Украины не предвидит и не планирует наступательных операции на востоке страны», — цитирует ТАСС его заявление.

По словам Залужного, единственный приемлемый для Украины вариант по деоккупации территорий — политико-дипломатический.

Ранее сообщалось, что в Донецке произошёл взрыв.

Ruptly опубликовало кадры с места взрыва автомобиля возле здания администрации Донецка.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил увеличение числа провокаций Киева в Донбассе в последние сутки.