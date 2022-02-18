Министр обороны Резников: Украине поставили более двух тысяч тонн вооружения

Украина получила от других стран более 2 тыс. т вооружения, заявил министр обороны Алексей Резников.

«Мы получили от наших зарубежных партнёров более 2 тыс. т вооружения. На Украину прибыл 31 авиарейс, и мы ещё ожидаем», — приводит ТАСС слова Резникова во время выступления в Раде.

Как ранее отметил заместитель секретаря Совета безопасности России Михаил Попов, перенасыщение Украины оружием может вызвать у её военных и представителей националистических группировок иллюзию непобедимости и подтолкнуть к провоцированию открытого военного столкновения.