Глава Минобороны Украины заявил, что вероятность масштабной эскалации в Донбассе невысокая
- Gettyimages.ru
Он отметил, что могут быть представлены разные данные и сценарии, но украинская армия просчитала их и готова к любому развитию событий.
«Мы ни в коем случае не преуменьшаем угрозу, но вероятность масштабной эскалации оцениваем как невысокую по отношению к вторжению на Украину в целом», — цитирует его РИА Новости.
Ранее в самопровозглашённой Луганской народной республике заявили об обострении ситуации на линии фронта в Донбассе.