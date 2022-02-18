Глава Минобороны Украины заявил, что вероятность масштабной эскалации в Донбассе невысокая

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Вероятность масштабной эскалации в Донбассе оценивается как невысокая, заявил глава Минобороны Украины Алексей Резников.
Глава Минобороны Украины заявил, что вероятность масштабной эскалации в Донбассе невысокая
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Он отметил, что могут быть представлены разные данные и сценарии, но украинская армия просчитала их и готова к любому развитию событий.

«Мы ни в коем случае не преуменьшаем угрозу, но вероятность масштабной эскалации оцениваем как невысокую по отношению к вторжению на Украину в целом», — цитирует его РИА Новости.

Ранее в самопровозглашённой Луганской народной республике заявили об обострении ситуации на линии фронта в Донбассе.

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