В ЛНР заявили, что ВСУ планируют разорвать линию обороны в районе Светлодарской дуги

ВСУ выбрали Светлодарскую дугу направлением главного удара группировки «Север» для рассечения обороны самопровозглашённой ЛНР и блокирования транспортного сообщения с самопровозглашённой ДНР. Об этом заявили в луганской Народной милиции.

«Рекогносцировочной группой штаба так называемой операции объединённых сил ВСУ под руководством командующего генерала Павлюка проведена рекогносцировка в районе Светлодарской дуги», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

По данным агентурного источника ЛНР, «противник избрал данный район направлением главного удара».

«Для рассечения нашей обороны, блокирования транспортного сообщения между республиками и развития наступления вглубь нашей обороны по флангам», — заявили в милиции.

Также там рассказали, что Вооружённые силы Украины путём обстрелов пытаются спровоцировать Народную милицию на ответный огонь, чтобы начать активные военные действия.