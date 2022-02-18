В ЛНР заявили, что ВСУ планируют разорвать линию обороны в районе Светлодарской дуги
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«Рекогносцировочной группой штаба так называемой операции объединённых сил ВСУ под руководством командующего генерала Павлюка проведена рекогносцировка в районе Светлодарской дуги», — говорится в сообщении оборонного ведомства.
По данным агентурного источника ЛНР, «противник избрал данный район направлением главного удара».
«Для рассечения нашей обороны, блокирования транспортного сообщения между республиками и развития наступления вглубь нашей обороны по флангам», — заявили в милиции.
Также там рассказали, что Вооружённые силы Украины путём обстрелов пытаются спровоцировать Народную милицию на ответный огонь, чтобы начать активные военные действия.