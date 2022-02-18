Президент Казахстана Токаев планирует выступить с посланием к народу в марте

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев планирует выступить с посланием к народу в середине марта, заявил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

«Глава государства планирует обнародовать предварительные итоги расследования в мартовском послании народу Казахстана», — написал он в Facebook.

В недавнем интервью телеканалу «Казахстан» Токаев сообщил, что ничего не скрывает от народа — вся информация будет обнародована.

Ранее в пресс-службе президента Казахстана проинформировали о том, что в стране возбуждены уголовные дела по 170 фактам пыток и превышения власти после январских событий в республике.