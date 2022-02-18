Внеочередной съезд правящей партии Казахстана «Нур Отан» пройдёт 1 марта, сообщил исполнительный секретарь партии Асхат Оралов.

«В ходе съезда будут обсуждаться приоритеты по дальнейшей модернизации работы партии», — написал Оралов в Facebook.

По его данным, в съезде примут участие делегаты из всех регионов страны.

1 февраля правящая партия Казахстана «Нур Отан» утвердила новый состав бюро политсовета.

В состав бюро политсовета вошли девять человек, в том числе президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, руководитель администрации президента Ерлан Кошанов, председатель верхней палаты парламента Маулен Ашимбаев.