Внеочередной съезд правящей партии Казахстана «Нур Отан» пройдёт 1 марта

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Внеочередной съезд правящей партии Казахстана «Нур Отан» пройдёт 1 марта, сообщил исполнительный секретарь партии Асхат Оралов.
Внеочередной съезд правящей партии Казахстана «Нур Отан» пройдёт 1 марта
  • РИА Новости
  • © Владислав Воднев

«В ходе съезда будут обсуждаться приоритеты по дальнейшей модернизации работы партии», — написал Оралов в Facebook.

По его данным, в съезде примут участие делегаты из всех регионов страны.

1 февраля правящая партия Казахстана «Нур Отан» утвердила новый состав бюро политсовета.

В состав бюро политсовета вошли девять человек, в том числе президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, руководитель администрации президента Ерлан Кошанов, председатель верхней палаты парламента Маулен Ашимбаев.

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