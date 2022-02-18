Спикер Госдумы Володин заявил о замалчивании Вашингтоном и Брюсселем преступлений Киева

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о замалчивании Вашингтоном и Брюсселем преступлений Киева.
Спикер Госдумы Володин заявил о замалчивании Вашингтоном и Брюсселем преступлений Киева
  • AP

«Преступления Киева замалчиваются Вашингтоном и Брюсселем. Мы не видим ни осуждений, ни расследований преступлений против человечества. Речь идёт о гибели людей во время госпереворота в 2014 году, при поджоге Дома профсоюзов в Одессе, во время проведения карательных операций в Донбассе», — написал Володин в Telegram.

Ранее страны Европейского союза в Совете Безопасности ООН призвали к полному исполнению Минских соглашений, начиная с прекращения огня в Донбассе.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединённые Штаты по-прежнему считают, что Минские соглашения являются основой для урегулирования конфликта на востоке Украины.

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