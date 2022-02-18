В ЛНР заявили о двух миномётных обстрелах со стороны украинских силовиков за сутки
«Вооружённые формирования Украины грубо нарушили режим прекращения огня, используя тяжёлое вооружение, которое в соответствии с Минскими соглашениями должно быть отведено», — говорится в сообщении представительства ЛНР в СЦКК в Telegram.
Уточняется, что украинские силовики произвели миномётный обстрел подконтрольных ЛНР сёл Пришиб и Желобок.
Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК сообщили, что за сутки 17 февраля было произведено 29 обстрелов территории Луганской народной республики со стороны ВСУ.
Страны Европейского союза в Совете Безопасности ООН призвали к полному исполнению Минских соглашений, начиная с прекращения огня в Донбассе.