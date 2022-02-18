Лётчики России и Армении перехватили условного нарушителя в ходе учений

Российские лётчики совместно с военнослужащими дежурных смен Минобороны Армении перехватили условного нарушителя в ходе военных учений. Об этом заявил начальник пресс-службы Южного военного округа (ЮВО) в Армении Вадим Астафьев.

«В ходе учебных занятий были отработаны действия по обнаружению и перехвату условных воздушных целей, имитирующих нарушителей воздушного пространства», — приводит его слова РИА Новости.

Полёты проходили на высоте от 50 до 6 тыс. м.

С российской стороны в учениях принимали участие лётчики российской авиационной военной базы Эребуни и расчёты зенитных подразделений ПВО военной базы Южного военного округа.

Ранее экипажи истребительной авиации Южного военного округа выполнили учебно-тренировочные полёты на истребителях МиГ-29 и Су-30СМ с авиабазы Эребуни в Армении.