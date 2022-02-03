Российские истребители выполнили тренировочные полёты в Армении

Короткая ссылка
Экипажи истребительной авиации Южного военного округа с авиабазы Эребуни в Армении выполнили учебно-тренировочные полёты на истребителях МиГ-29 и Су-30СМ. Об этом сообщили в пресс-службе ЮВО.
Российские истребители выполнили тренировочные полёты в Армении
  • © mil.ru

«Экипажи отработали учебно-боевые задачи в составе пар и звеньев в сложных метеоусловиях с элементами сложного пилотирования», — приводит Интерфакс сообщение.

Как отмечается, военнослужащие выполнили упражнения по аварийной посадке самолёта при отказе одного из двигателей, при ограниченной видимости в условиях применения аэрозольных и дымовых завес.

Ранее экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М и многоцелевых истребителей Су-30СМ провели учения на полигоне в Калининградской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить