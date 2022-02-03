Российские истребители выполнили тренировочные полёты в Армении
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«Экипажи отработали учебно-боевые задачи в составе пар и звеньев в сложных метеоусловиях с элементами сложного пилотирования», — приводит Интерфакс сообщение.
Как отмечается, военнослужащие выполнили упражнения по аварийной посадке самолёта при отказе одного из двигателей, при ограниченной видимости в условиях применения аэрозольных и дымовых завес.
Ранее экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М и многоцелевых истребителей Су-30СМ провели учения на полигоне в Калининградской области.