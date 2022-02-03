Российские истребители выполнили тренировочные полёты в Армении

Экипажи истребительной авиации Южного военного округа с авиабазы Эребуни в Армении выполнили учебно-тренировочные полёты на истребителях МиГ-29 и Су-30СМ. Об этом сообщили в пресс-службе ЮВО.

«Экипажи отработали учебно-боевые задачи в составе пар и звеньев в сложных метеоусловиях с элементами сложного пилотирования», — приводит Интерфакс сообщение.

Как отмечается, военнослужащие выполнили упражнения по аварийной посадке самолёта при отказе одного из двигателей, при ограниченной видимости в условиях применения аэрозольных и дымовых завес.

Ранее экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М и многоцелевых истребителей Су-30СМ провели учения на полигоне в Калининградской области.