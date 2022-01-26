Лётчики провели учения на полигоне в Калининградской области

Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М и многоцелевых истребителей Су-30СМ провели учения на полигоне в Калининградской области.

Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-службу ЗВО по Балтийскому флоту.

Экипажи выполнили полёты в заданный район, произвели вскрытие наземной обстановки, провели прицельное бомбометание по полноразмерным мишеням, которые имитировали командные пункты, инженерные укрепления, живую силу и технику условного противника.

Бомбо-штурмовые удары наносились с высоты 500—1100 м.

Ранее ФАН сообщало, что экипажи вертолётов Ка-29 Тихоокеанского флота отработали задачи по огневой поддержке морпехов на учениях в Камчатском крае.