Лётчики провели учения на полигоне в Калининградской области

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Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М и многоцелевых истребителей Су-30СМ провели учения на полигоне в Калининградской области.
Лётчики провели учения на полигоне в Калининградской области
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Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-службу ЗВО по Балтийскому флоту.

Экипажи выполнили полёты в заданный район, произвели вскрытие наземной обстановки, провели прицельное бомбометание по полноразмерным мишеням, которые имитировали командные пункты, инженерные укрепления, живую силу и технику условного противника.

Бомбо-штурмовые удары наносились с высоты 500—1100 м.

Ранее ФАН сообщало, что экипажи вертолётов Ка-29 Тихоокеанского флота отработали задачи по огневой поддержке морпехов на учениях в Камчатском крае.

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