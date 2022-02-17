Постпредство России распространило в СБ ООН материалы RT и СК о военных преступлениях в Донбассе

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Постоянное представительство России при ООН распространило среди членов Совета Безопасности ООН материалы, многие из которых собраны RT и Следственным комитетом, о преступлениях украинских военных в Донбассе. Об этом в ходе заседания Совбеза ООН рассказал замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин.
Постпредство России распространило в СБ ООН материалы RT и СК о военных преступлениях в Донбассе
  • AP

Замглавы МИД рассказал, что многие материалы о преступлениях украинских военных с применением запрещённых средств и методов ведения войны собраны Следственным комитетом России и RT.

«Наше представительство при ООН распространило вчера эти материалы среди государств — членов Совета Безопасности ООН. Прошу посмотреть эти материалы и попрошу быть готовым, что вы увидите ужасное», — сказал Вершинин.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обнаружения массовых захоронений мирных жителей на территории Донбасса.

Отмечается, что в августе — октябре 2021 года на территории Донбасса обнаружено пять стихийных массовых захоронений. По данным ведомства, эксгумированы останки не менее 295 гражданских лиц, которые погибли в результате обстрелов со стороны украинских военных в 2014 году.

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