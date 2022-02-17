Жители села Николаевка в ЛНР рассказали о сильных обстрелах

Жители села Николаевка в самопровозглашённой Луганской народной республике рассказали RT, что 17 февраля слышали сильные взрывы.

«С тяжёлого оружия (стреляли), это не лёгкое. Потому что оружейные мы знаем или пулемётные. Даже дети знают уже, кто что стреляет. Семь штук я чётко прослушала, а потом уехали быстро в поликлинику, чтобы скрыться», — рассказала местный врач.

Ещё одна жительница рассказала, что давно не было таких мощных взрывов.

«Было жарко, страшно. Стреляли. Но выходить не выходили. Напарница вышла и сразу заскочила, потому что было невозможно сходить даже в магазин купить хлеба. Потом прекратили, потом снова начали. Я уже восьмой год скитаюсь по квартирам, имея свой дом. Ночью — так, чуть-чуть, то автоматик, то это. А эту ночь и сегодня — сильно», — сказала она.

Ранее в самопровозглашённой Луганской народной республике сообщили, что несколько часов назад сбили украинский беспилотник, который корректировал миномётный обстрел по посёлку Донецкому.