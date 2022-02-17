Жители села Николаевка в ЛНР рассказали о сильных обстрелах

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Жители села Николаевка в самопровозглашённой Луганской народной республике рассказали RT, что 17 февраля слышали сильные взрывы.
Жители села Николаевка в ЛНР рассказали о сильных обстрелах
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«С тяжёлого оружия (стреляли), это не лёгкое. Потому что оружейные мы знаем или пулемётные. Даже дети знают уже, кто что стреляет. Семь штук я чётко прослушала, а потом уехали быстро в поликлинику, чтобы скрыться», — рассказала местный врач.

Ещё одна жительница рассказала, что давно не было таких мощных взрывов.

«Было жарко, страшно. Стреляли. Но выходить не выходили. Напарница вышла и сразу заскочила, потому что было невозможно сходить даже в магазин купить хлеба. Потом прекратили, потом снова начали. Я уже восьмой год скитаюсь по квартирам, имея свой дом. Ночью — так, чуть-чуть, то автоматик, то это. А эту ночь и сегодня — сильно», — сказала она.

Ранее в самопровозглашённой Луганской народной республике сообщили, что несколько часов назад сбили украинский беспилотник, который корректировал миномётный обстрел по посёлку Донецкому.

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