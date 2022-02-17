В Народной милиции ЛНР сообщили, что сбили беспилотник украинской армии
- AP
Об этом RT рассказал начальник управления Народной милиции республики Ян Лещенко.
По его словам, «к счастью, обошлось без жертв».
«Своевременное пресечение деятельности данного БПЛА смогло предотвратить дальнейшую корректуру (миномётов ВСУ. — RT) по жилым массивам населённого пункта и избежать жертв среди мирного населения», — сообщил Лещенко.
Ранее в ЛНР заявили, что ВСУ планируют задействовать ударные беспилотники в пригороде Луганска.