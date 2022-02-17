В Народной милиции ЛНР сообщили, что сбили беспилотник украинской армии

В самопровозглашённой Луганской народной республике несколько часов назад сбили украинский беспилотник, который корректировал миномётный обстрел по посёлку Донецкому.

AP

Об этом RT рассказал начальник управления Народной милиции республики Ян Лещенко. По его словам, «к счастью, обошлось без жертв». «Своевременное пресечение деятельности данного БПЛА смогло предотвратить дальнейшую корректуру (миномётов ВСУ. — RT) по жилым массивам населённого пункта и избежать жертв среди мирного населения», — сообщил Лещенко. Ранее в ЛНР заявили, что ВСУ планируют задействовать ударные беспилотники в пригороде Луганска.