В Народной милиции ЛНР сообщили, что сбили беспилотник украинской армии

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В самопровозглашённой Луганской народной республике несколько часов назад сбили украинский беспилотник, который корректировал миномётный обстрел по посёлку Донецкому.
В Народной милиции ЛНР сообщили, что сбили беспилотник украинской армии
  • AP

Об этом RT рассказал начальник управления Народной милиции республики Ян Лещенко.

По его словам, «к счастью, обошлось без жертв».

«Своевременное пресечение деятельности данного БПЛА смогло предотвратить дальнейшую корректуру (миномётов ВСУ. — RT) по жилым массивам населённого пункта и избежать жертв среди мирного населения», — сообщил Лещенко.

Ранее в ЛНР заявили, что ВСУ планируют задействовать ударные беспилотники в пригороде Луганска.

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