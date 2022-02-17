Замгенсека ООН заявила, что напряжённость вокруг Украины достигла максимума с 2014 года

Замгенсека ООН Розмари Ди Карло заявила, что напряжённость вокруг Украины достигла максимума с 2014 года. Об этом она сказала в ходе заседания Совета Безопасности ООН.

«Напряжённость вокруг Украины сейчас выше, чем когда-либо начиная с 2014 года», — приводит её слова РИА Новости.

Замгенсека ООН призвала все стороны внутриукраинского конфликта избегать односторонних шагов, которые могут спровоцировать дальнейшую эскалацию напряжённости.

По её словам, кризис вокруг Украины «может и должен» быть разрешён с помощью дипломатии и ООН будет поддерживать данные усилия.

Также Ди Карло отметила, что только выполнение Минских соглашений предоставляет возможности для мирного решения конфликта на востоке Украины, основанного на переговорном процессе.

Она подчеркнула, что в ООН с озабоченностью отмечают новые нарушения режима прекращения огня на линии соприкосновения в Донбассе в последние часы.