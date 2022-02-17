Замгенсека ООН Ди Карло призвала все стороны конфликта в Донбассе к сдержанности

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Замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло призвала все стороны конфликта в Донбассе к сдержанности в связи с происходящими обстрелами.
Замгенсека ООН Ди Карло призвала все стороны конфликта в Донбассе к сдержанности
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По её словам, только выполнение Минских соглашений предоставляет возможности для мирного решения конфликта на востоке Украины, основанного на переговорном процессе.

Она подчеркнула, что в ООН с озабоченностью отмечают новые нарушения режима прекращения огня на линии соприкосновения в Донбассе в последние часы.

«Мы призываем все стороны проявить максимальную сдержанность в это непростое время», — сказала Ди Карло.

Ранее начальник управления Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Ян Лещенко заявил, что украинский президент Владимир Зеленский лично отдал указания на эскалацию конфликта в Донбассе.

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