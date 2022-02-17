Зеленский заявил, что Украине не нужны иностранные военные на её территории
- AP
Об этом он сказал в интервью украинским СМИ.
«Мы сразу признаём: нам военные люди с чужими флагами на нашей территории не нужны. Мы этого не просим», — приводит его слова ТАСС.
Зеленский считает, что в противном случае «во всём мире будет дестабилизация».
По его словам, в Киеве не хотят давать лишний повод России говорить, что на Украине «базы» и что ей надо «себя защищать».
Ранее Зеленский назвал несвоевременной эвакуацию дипломатов и представителей ОБСЕ с Украины.