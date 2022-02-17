Зеленский заявил, что Украине не нужны иностранные военные на её территории

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву не нужны иностранные военные на территории страны, чтобы лишний раз не провоцировать Россию.

Об этом он сказал в интервью украинским СМИ.

«Мы сразу признаём: нам военные люди с чужими флагами на нашей территории не нужны. Мы этого не просим», — приводит его слова ТАСС.

Зеленский считает, что в противном случае «во всём мире будет дестабилизация».

По его словам, в Киеве не хотят давать лишний повод России говорить, что на Украине «базы» и что ей надо «себя защищать».

Ранее Зеленский назвал несвоевременной эвакуацию дипломатов и представителей ОБСЕ с Украины.