В Латвии упростили порядок въезда россиян на территорию республики
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Он отметил, что в Латвии откажутся от деления стран по принципу групп риска из-за COVID-19, но сохранят контроль медицинских документов.
«В результате отмены ограничений въезд в Латвию станет более доступным, в том числе из России, откуда въезд был возможен только в значимых случаях», — цитирует Бекериса РИА Новости.
В сентябре власти Латвии внесли Украину в список стран, в которых для населения имеется «серьёзный риск для здоровья» из-за ситуации с COVID-19.