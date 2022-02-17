В Латвии упростили порядок въезда россиян на территорию республики

Россияне с 1 марта смогут въехать на территорию Латвии при предъявлении отрицательного ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию, завил парламентский секретарь латвийского МИД Янис Бекерис.

Он отметил, что в Латвии откажутся от деления стран по принципу групп риска из-за COVID-19, но сохранят контроль медицинских документов.

«В результате отмены ограничений въезд в Латвию станет более доступным, в том числе из России, откуда въезд был возможен только в значимых случаях», — цитирует Бекериса РИА Новости.

В сентябре власти Латвии внесли Украину в список стран, в которых для населения имеется «серьёзный риск для здоровья» из-за ситуации с COVID-19.