Латвия внесла Украину в список стран с «серьёзным риском» из-за COVID-19

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Власти Латвии внесли Украину в список стран, в которых для населения есть «серьёзный риск для здоровья» из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Латвия внесла Украину в список стран с «серьёзным риском» из-за COVID-19
  • Pixabay

Об этом информирует украинское посольство в Латвии в своём Facebook.

«По информации государственной пограничной службы Латвии, а также в соответствии со списком Центра контроля и профилактики заболеваний Латвии, Украина внесена в список стран, которые несут серьёзный риск для здоровья населения», — подчёркивается в сообщении.

Отмечается, что в связи с этим въезд в Латвию с 18 сентября без уважительной причины разрешён только тем украинцам, у которых есть одобренные в стране COVID-сертификаты.

Ранее сообщалось, что число случаев коронавирусной инфекции на Украине за 24 часа возросло на 6234.

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