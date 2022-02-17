Глава Минобороны Грузии Бурчуладзе встретился с председателем военного комитета НАТО

Грузинский министр обороны Джуаншер Бурчуладзе провёл переговоры с председателем Военного комитета НАТО адмиралом Робертом Бауэром, сообщает пресс-служба оборонного ведомства Грузии.

По словам Бурчуладзе, «на фоне растущей военной агрессии со стороны России в регионе» ключевое значение имеет твёрдая позиция НАТО и соблюдение принципа «открытых дверей» альянса.

В рамках встречи грузинский министр рассказал о ходе процесса трансформации обороны, усиления при активном сотрудничестве с НАТО и стратегическими союзниками оборонных возможностей Грузии, а также создания совместимых с альянсом сил обороны.

«В ходе разговора было обращено внимание на участие Грузии в стратегических дискуссиях по Чёрному морю и на значительную контрибуцию Грузии в международные миссии», — цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

Стороны также обсудили запланированные в марте 2022 года совместные учения НАТО — Грузии.

Бурчуладзе поблагодарил Бауэра за поддержку на пути интеграции Грузии в НАТО.

Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг заявлял, что главы минобороны стран — членов НАТО 16 и 17 февраля обсудят с Украиной и Грузией безопасность в Черноморском регионе.