Глава Минобороны Грузии Бурчуладзе встретился с председателем военного комитета НАТО

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Грузинский министр обороны Джуаншер Бурчуладзе провёл переговоры с председателем Военного комитета НАТО адмиралом Робертом Бауэром, сообщает пресс-служба оборонного ведомства Грузии.
Глава Минобороны Грузии Бурчуладзе встретился с председателем военного комитета НАТО
  • AP
  • © Shakh Aivazov

По словам Бурчуладзе, «на фоне растущей военной агрессии со стороны России в регионе» ключевое значение имеет твёрдая позиция НАТО и соблюдение принципа «открытых дверей» альянса.

В рамках встречи грузинский министр рассказал о ходе процесса трансформации обороны, усиления при активном сотрудничестве с НАТО и стратегическими союзниками оборонных возможностей Грузии, а также создания совместимых с альянсом сил обороны.

«В ходе разговора было обращено внимание на участие Грузии в стратегических дискуссиях по Чёрному морю и на значительную контрибуцию Грузии в международные миссии», — цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

Стороны также обсудили запланированные в марте 2022 года совместные учения НАТО — Грузии.

Бурчуладзе поблагодарил Бауэра за поддержку на пути интеграции Грузии в НАТО.

Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг заявлял, что главы минобороны стран — членов НАТО 16 и 17 февраля обсудят с Украиной и Грузией безопасность в Черноморском регионе.

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