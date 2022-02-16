Украина просит провести заседание постоянного совета ОБСЕ в течение 48 часов

Украина просит провести совместное заседание постоянного совета ОБСЕ и форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ в течение 48 часов, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

«Украина просит провести совместное заседание Постоянного совета и Форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ в течение 48 часов для уточнения дальнейших шагов», — написал Кулеба в своём Twitter.

Ми продовжуємо вимагати прозорості від Росії, яка проігнорувала вчорашнє засідання в рамках Віденського документа. Україна ініціює спільне засідання Постійної ради та Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ протягом 48 годин для вироблення подальших кроків 1/2 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 16, 2022

Он призвал Россию воспользоваться инструментами ОБСЕ для разрядки напряжённости, вызванной «её военными действиями вблизи украинской границы».

По его словам, заявлений об отводе войск недостаточно.

Ранее официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова назвала абсурдными обвинения в адрес России касательно проводимых страной военных учений.