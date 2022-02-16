Украина просит провести заседание постоянного совета ОБСЕ в течение 48 часов

Короткая ссылка
Украина просит провести совместное заседание постоянного совета ОБСЕ и форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ в течение 48 часов, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
Украина просит провести заседание постоянного совета ОБСЕ в течение 48 часов
  • ©Jacek Malipan / EyeEm
  • Gettyimages.ru

«Украина просит провести совместное заседание Постоянного совета и Форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ в течение 48 часов для уточнения дальнейших шагов», — написал Кулеба в своём Twitter.

Он призвал Россию воспользоваться инструментами ОБСЕ для разрядки напряжённости, вызванной «её военными действиями вблизи украинской границы».

По его словам, заявлений об отводе войск недостаточно.

Ранее официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова назвала абсурдными обвинения в адрес России касательно проводимых страной военных учений.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить