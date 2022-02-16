Захарова назвала абсурдными обвинения в адрес России из-за военных учений

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова назвала абсурдными обвинения в адрес России касательно проводимых страной военных учений.

«Несмотря на абсурдность обвинений в наш адрес, мы никогда не пытались уклоняться от разъяснения сути мероприятий по укреплению совместной обороны Союзного государства», — отметила представитель МИД на брифинге.

Захарова подчеркнула, что России нечего скрывать, она действует открыто, транспарентно и готова отвечать на вопросы.

Также она отметила, что российская сторона призывает другие страны прекратить нагнетать истерию и «направить энергию в конструктивное русло».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал призывы со стороны стран Запада проверить отвод российских войск после учений «отсутствием воспитания».