Захарова назвала абсурдными обвинения в адрес России из-за военных учений
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«Несмотря на абсурдность обвинений в наш адрес, мы никогда не пытались уклоняться от разъяснения сути мероприятий по укреплению совместной обороны Союзного государства», — отметила представитель МИД на брифинге.
Захарова подчеркнула, что России нечего скрывать, она действует открыто, транспарентно и готова отвечать на вопросы.
Также она отметила, что российская сторона призывает другие страны прекратить нагнетать истерию и «направить энергию в конструктивное русло».
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал призывы со стороны стран Запада проверить отвод российских войск после учений «отсутствием воспитания».