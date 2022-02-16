Зеленский утвердил стратегию госбезопасности Украины с утверждениями об угрозе от России
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- AP
Документ опубликован на сайте президента Украины.
В части, касающейся безопасной среды и угрозы государственной безопасности, говорится, что Россия «для реализации собственных стратегических целей на Украине, в том числе компрометации её государственности, продолжает гибридную войну».
Также утверждается, что Россия «систематически использует политические, экономические, информационно-психологических и другие средства, кибератаки».
В декабре Зеленский утвердил стратегию информационной безопасности Украины. В документе информационная политика России определена как «угроза не только Украине, но и другим демократическим государствам».