Зеленский утвердил стратегию госбезопасности Украины с утверждениями об угрозе от России

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Украинский президент Владимир Зеленский утвердил стратегию госбезопасности Украины, в которой действия России определены в качестве угрозы.
Зеленский утвердил стратегию госбезопасности Украины с утверждениями об угрозе от России
  • © Ukrainian Presidential Press Office
  • AP

Документ опубликован на сайте президента Украины.

В части, касающейся безопасной среды и угрозы государственной безопасности, говорится, что Россия «для реализации собственных стратегических целей на Украине, в том числе компрометации её государственности, продолжает гибридную войну».

Также утверждается, что Россия «систематически использует политические, экономические, информационно-психологических и другие средства, кибератаки».

В декабре Зеленский утвердил стратегию информационной безопасности Украины. В документе информационная политика России определена как «угроза не только Украине, но и другим демократическим государствам».

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