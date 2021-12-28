Зеленский утвердил стратегию информационной безопасности Украины

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил стратегию информационной безопасности страны. Соответствующий указ опубликован на сайте офиса украинского лидера. В документе информационная политика России определена как «угроза не только Украине, но и другим демократическим государствам».

«Утвердить стратегию информационной безопасности», — говорится в тексте указа.

Как отмечается в стратегии информационной безопасности, «применяемые Российской Федерацией технологии гибридной войны» якобы распространяются и на Украину, и на другие государства.

В октябре секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Украина приняла стратегию информационной безопасности, которая в том числе имеет целью противодействие «агрессии России на информационном фронте».

По его словам, Россия якобы использует СМИ «для влияния на Украину».