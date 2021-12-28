Зеленский утвердил стратегию информационной безопасности Украины
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«Утвердить стратегию информационной безопасности», — говорится в тексте указа.
Как отмечается в стратегии информационной безопасности, «применяемые Российской Федерацией технологии гибридной войны» якобы распространяются и на Украину, и на другие государства.
В октябре секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Украина приняла стратегию информационной безопасности, которая в том числе имеет целью противодействие «агрессии России на информационном фронте».
По его словам, Россия якобы использует СМИ «для влияния на Украину».