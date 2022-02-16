В Казахстане задержаны подозреваемые в вербовке для экстремистской деятельности

В Нур-Султане задержана группа лиц, подозреваемых в вербовке людей для организации экстремистской деятельности на территории страны, сообщает пресс-служба Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана.

«16 февраля 2022 года в городе Нур-Султан КНБ Республики Казахстан в рамках досудебного расследования задержана группа приверженцев деструктивного религиозного течения», — говорится в сообщении.

Задержанные подозреваются в участии в запрещённом судом религиозном объединении и вербовке людей для осуществления экстремистской деятельности.

В ходе обыска изъяты экстремистская литература и другие вещественные доказательства.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Казахстан в начале января столкнулся с актом террористической агрессии, который был совершён при участии деструктивных сил внутри и извне республики.