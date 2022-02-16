Минск отреагирует на запрет Украиной ж/д транзита белорусских удобрений

Белоруссия проанализирует ситуацию с запретом Украиной ж/д транзита белорусских удобрений и предпримет адекватные шаги, заявил глава МИД страны Владимир Макей.

«Мы тщательно изучаем все решения, которые принимают любые страны по отношению к Белоруссии, и вырабатываем адекватные меры реагирования. В этой ситуации мы тщательно анализируем обстановку и будем принимать адекватные шаги», — приводит РИА Новости слова Макея на пресс-конференции в Минске.

По его словам, белорусская сторона будет исходить из того, чтобы данные шаги не нанесли ущерб экономическим интересам страны.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался об отказе Украины от белорусских калийных удобрений.

По его словам, украинская сторона попросила США помочь в замещении этого товара, однако Соединённые Штаты отказали, так как сами «в основном закупают калий в Канаде».