В ЛНР заявили, что ВСУ разместили более 20 танков у линии соприкосновения в Донбассе

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Украинские силовики разместили более 20 танков у подконтрольного Киеву посёлка Подлесное у линии соприкосновения в Донбассе.
В ЛНР заявили, что ВСУ разместили более 20 танков у линии соприкосновения в Донбассе
  • © AP Photo / Vadim Ghirda

«В нарушение третьего пункта дополнительных мер противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населённых пунктах на подконтрольной Украине территории», — заявила пресс-служба Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики.

Отмечается, что украинские силовики разместили 22 танка Т-72.

15 февраля Народная милиция самопровозглашённой Луганской народной республики заявила, что открыла ответный огонь по позициям ВСУ после гибели военнослужащего в результате стрельбы украинских снайперов.

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