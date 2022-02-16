В ЛНР заявили, что ВСУ разместили более 20 танков у линии соприкосновения в Донбассе
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«В нарушение третьего пункта дополнительных мер противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населённых пунктах на подконтрольной Украине территории», — заявила пресс-служба Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики.
Отмечается, что украинские силовики разместили 22 танка Т-72.
15 февраля Народная милиция самопровозглашённой Луганской народной республики заявила, что открыла ответный огонь по позициям ВСУ после гибели военнослужащего в результате стрельбы украинских снайперов.