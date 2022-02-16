В ЛНР заявили, что ВСУ разместили более 20 танков у линии соприкосновения в Донбассе

Украинские силовики разместили более 20 танков у подконтрольного Киеву посёлка Подлесное у линии соприкосновения в Донбассе.

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