Киев запросил у НАТО спецэкипировку, технику и средства разминирования

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Украина запросила у НАТО более сотни внедорожников, 760 надувных лодок с моторами, тяжёлую строительную технику и средства разминирования и радиохимической разведки, сообщает ТАСС со ссылкой на запрос Киева, полученный Евроатлантическим координационным центром реагирования на стихийные бедствия и катастрофы (EADRCC).
Киев запросил у НАТО спецэкипировку, технику и средства разминирования
  • Gettyimages.ru
  • © Pierre Crom

Кроме того, в запрос входят десятки тысяч комплектов спецэкипировки пожарных и войск химзащиты и в общей сложности 240 км пожарных шлангов разного диаметра.

Полный список запрошенной техники и средств занимает четыре страницы, пишет агентство.

Украина также просит тысячи устройств радиосвязи и десятки тысяч доз различных медикаментов и медицинских средств, говорится в документе.

Ранее стало известно, что Киев запросил у НАТО международную помощь на случай возникновения потенциальных крупномасштабных чрезвычайных ситуаций «разного характера», которые могут затронуть гражданское население.

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