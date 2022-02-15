Киев запросил у НАТО спецэкипировку, технику и средства разминирования
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Кроме того, в запрос входят десятки тысяч комплектов спецэкипировки пожарных и войск химзащиты и в общей сложности 240 км пожарных шлангов разного диаметра.
Полный список запрошенной техники и средств занимает четыре страницы, пишет агентство.
Украина также просит тысячи устройств радиосвязи и десятки тысяч доз различных медикаментов и медицинских средств, говорится в документе.
Ранее стало известно, что Киев запросил у НАТО международную помощь на случай возникновения потенциальных крупномасштабных чрезвычайных ситуаций «разного характера», которые могут затронуть гражданское население.