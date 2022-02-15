Киев запросил у НАТО спецэкипировку, технику и средства разминирования

Украина запросила у НАТО более сотни внедорожников, 760 надувных лодок с моторами, тяжёлую строительную технику и средства разминирования и радиохимической разведки, сообщает ТАСС со ссылкой на запрос Киева, полученный Евроатлантическим координационным центром реагирования на стихийные бедствия и катастрофы (EADRCC).

Кроме того, в запрос входят десятки тысяч комплектов спецэкипировки пожарных и войск химзащиты и в общей сложности 240 км пожарных шлангов разного диаметра.

Полный список запрошенной техники и средств занимает четыре страницы, пишет агентство.

Украина также просит тысячи устройств радиосвязи и десятки тысяч доз различных медикаментов и медицинских средств, говорится в документе.

Ранее стало известно, что Киев запросил у НАТО международную помощь на случай возникновения потенциальных крупномасштабных чрезвычайных ситуаций «разного характера», которые могут затронуть гражданское население.