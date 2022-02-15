На Украине сообщили о восстановлении работы сайтов ПриватБанка и Ощадбанка

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Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины заявила о восстановлении работы сайтов ПриватБанка и Ощадбанка.
На Украине сообщили о восстановлении работы сайтов ПриватБанка и Ощадбанка
  • ©Jaap Arriens/NurPhoto
  • Gettyimages.ru

«Возобновлена работа банковских вебресурсов», — сказано в сообщении ведомства в Facebook.

Отмечается, что рабочая группа экспертов принимает все необходимые меры для локализации и борьбы с кибератакой.

Сайты Минобороны и Вооружённых сил Украины, а также ресурсы ПриватБанка и Ощадбанка подверглись 15 февраля DDoS-атаке, сообщили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности страны.

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