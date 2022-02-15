В СБУ сообщили о начале учений в Запорожской области

В Службе безопасности Украины (СБУ) сообщили о начале контрдиверсионных учений в Запорожской области.

Как сообщил спикер управления СБУ по Запорожской области Сергей Левченко, манёвры продлятся до начала марта.

«С 15 февраля координационная группа Антитеррористического центра при управлении СБУ в Запорожской области начинает многоэтапные контрдиверсионные учения на территории Запорожской области, которые будут проходить до начала марта», — написал он в Facebook.

Ранее стало известно, что в Донецкой области украинские военнослужащие провели учения со стрельбами из вооружения БМП-2.