В СБУ сообщили о начале учений в Запорожской области
- РИА Новости
Как сообщил спикер управления СБУ по Запорожской области Сергей Левченко, манёвры продлятся до начала марта.
«С 15 февраля координационная группа Антитеррористического центра при управлении СБУ в Запорожской области начинает многоэтапные контрдиверсионные учения на территории Запорожской области, которые будут проходить до начала марта», — написал он в Facebook.
Ранее стало известно, что в Донецкой области украинские военнослужащие провели учения со стрельбами из вооружения БМП-2.