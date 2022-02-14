Украинские военнослужащие провели учения в Донецкой области
«В Донецкой области военнослужащие одной из механизированных бригад из состава Объединённых сил выполнили учебно-боевые стрельбы по вооружению БМП-2», — говорится в сообщении в Facebook.
Отмечается, что в течение текущей недели ключевые боевые подразделения части в рамках плановых занятий по огневой подготовке отработали нормативы по штатному вооружению бронетехники
«Задачей было уничтожить вражеские БМП, пушки, группу пехоты и пулеметное обслуживание», — заключается в сообщении.
Ранее в самопровозглашённой Донецкой народной республике прошли плановые занятия по боевой подготовке армейских подразделений Народной милиции.