Украинские военнослужащие провели учения в Донецкой области

В Донецкой области украинские военнослужащие провели учения со стрельбами из вооружения БМП-2. Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил в Донбассе.

«В Донецкой области военнослужащие одной из механизированных бригад из состава Объединённых сил выполнили учебно-боевые стрельбы по вооружению БМП-2», — говорится в сообщении в Facebook.

Отмечается, что в течение текущей недели ключевые боевые подразделения части в рамках плановых занятий по огневой подготовке отработали нормативы по штатному вооружению бронетехники

«Задачей было уничтожить вражеские БМП, пушки, группу пехоты и пулеметное обслуживание», — заключается в сообщении.

Ранее в самопровозглашённой Донецкой народной республике прошли плановые занятия по боевой подготовке армейских подразделений Народной милиции.