В ДНР прошли плановые занятия по боевой подготовке подразделений Народной милиции

В самопровозглашённой Донецкой народной республике прошли плановые занятия по боевой подготовке армейских подразделений Народной милиции. В ходе учений глава ДНР Денис Пушилин оценил подготовку военных, а также заявил, что, несмотря на миротворческие инициативы, ситуация на линии соприкосновения продолжает накаляться.

«Слаженность подразделений можно оценить на отлично. Это очень важно именно сейчас, когда противник продолжает концентрацию сил и средств, техники вдоль линии соприкосновения», — приводится заявление главы непризнанной республики на официальном сайте ДНР.

Ранее в интервью RT заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин рассказал, что происходит на линии соприкосновения и почему в Донбассе не надеются на перемирие с Киевом.