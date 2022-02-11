В ДНР прошли плановые занятия по боевой подготовке подразделений Народной милиции
- AP
«Слаженность подразделений можно оценить на отлично. Это очень важно именно сейчас, когда противник продолжает концентрацию сил и средств, техники вдоль линии соприкосновения», — приводится заявление главы непризнанной республики на официальном сайте ДНР.
Ранее в интервью RT заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин рассказал, что происходит на линии соприкосновения и почему в Донбассе не надеются на перемирие с Киевом.