В ДНР прошли плановые занятия по боевой подготовке подразделений Народной милиции

Короткая ссылка
RT
В самопровозглашённой Донецкой народной республике прошли плановые занятия по боевой подготовке армейских подразделений Народной милиции. В ходе учений глава ДНР Денис Пушилин оценил подготовку военных, а также заявил, что, несмотря на миротворческие инициативы, ситуация на линии соприкосновения продолжает накаляться.
В ДНР прошли плановые занятия по боевой подготовке подразделений Народной милиции
  • AP

«Слаженность подразделений можно оценить на отлично. Это очень важно именно сейчас, когда противник продолжает концентрацию сил и средств, техники вдоль линии соприкосновения», — приводится заявление главы непризнанной республики на официальном сайте ДНР. 

Ранее в интервью RT заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин рассказал, что происходит на линии соприкосновения и почему в Донбассе не надеются на перемирие с Киевом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить